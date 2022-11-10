Херсон, 10 ноября, 2022, 23:31 — ИА Регнум. В районе Антоновского моста в Херсоне — «серия прилётов», сообщил 10 ноября в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Yevhenii Ihnatiev Антоновский мост

Прозвучали по меньшей мере шесть взрывов, добавил он.

Военкор Александр Коц сообщил также о серии взрывов на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Как сообщалось ранее, 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск на херсонском направлении на левый берег Днепра. Ранее с этим предложением к нему обратился командующий группировкой СВО Сергей Суровикин. Он отметил сложности в снабжении войск на правом берегу Днепра в нынешней ситуации.