Барселона, Испания, 10 ноября, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Руководство каталонской «Барселоны» в ближайшее время предложит 19-летнему фланговому атакующему защитнику сборной Испании продлить контракт. Об этом 10 ноября сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Барселона»

По информации источника, «сине-гранатовые» планируют подписать с испанцем контракт, рассчитанный до конца сезона 2026/27, а также увеличить сумму отступных до 500 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Бальде в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Алехандро Бальде принял участие в 16 матчах за «Барселону» во всех турнирах (Примера, Лига чемпионов УЕФА), в которых отметился тремя результативными передачами и получил две желтые карточки.