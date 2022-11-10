Тирана, 10 ноября 2022, 23:26 — REGNUM Проект государственного бюджета Албании на 2023 год был вечером 10 ноября одобрен 76 голосами «за» при 41 голосе «против» без воздержавшихся.
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, заседание парламента Албании началось 9 ноября в 10:00 по местному времени и продолжалось до 23:00, а затем возобновилось 10 ноября в 09:00 и продолжалось до 13:55.
В проекте бюджета на 2023 год предполагается, что доходы составят 631,7 млрд албанских леков (5,3 млрд евро), а расходы — 687,2 млрд леков (5,77 млрд евро). Планируется, что в 2023 году экономический рост составит 2,6%, против ожидаемых в этом году 3,7%.
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