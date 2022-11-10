Тирана, 10 ноября, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Проект государственного бюджета Албании на 2023 год был вечером 10 ноября одобрен 76 голосами «за» при 41 голосе «против» без воздержавшихся.

Pudelek Кувенд — парламент Албании

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, заседание парламента Албании началось 9 ноября в 10:00 по местному времени и продолжалось до 23:00, а затем возобновилось 10 ноября в 09:00 и продолжалось до 13:55.

В проекте бюджета на 2023 год предполагается, что доходы составят 631,7 млрд албанских леков (5,3 млрд евро), а расходы — 687,2 млрд леков (5,77 млрд евро). Планируется, что в 2023 году экономический рост составит 2,6%, против ожидаемых в этом году 3,7%.