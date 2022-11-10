Вашингтон, , 23:18 — REGNUM На саммите G20 в Индонезии не планируются контактов между госсекретарём США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом заявил на брифинге 10 ноября официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Встреча Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января 2022 года Министерство иностранных дел Российской Федерации

«На данный момент у нас нет планов по каким-либо официальным контактам», — сказал он.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин не поедет на саммит G20 на индонезийском острове Бали, вместо него российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан уже сообщил, что у главы Белого дома также не планируется встреч с главой МИД России на полях саммита.