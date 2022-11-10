Неаполь, Италия, , 23:17 — REGNUM Руководство итальянского футбольного клуба «Наполи» планирует переподписать контракт с 21-летним нападающий сборной Грузии Хвичей Кварацхелией, ставшим в начале сезона одним из лидеров команды. Об этом 10 ноября сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-аккаунте.

Хвича Кварацхелия Анна Нэсси

По информации источника, «Наполи» предложит Кварацхелии пятилетний контракт, рассчитанный до конца сезона 2027/28. При этом зарплата фуболиста вырастет с 1 до 2 миллионов евро, а отступные — с 35 до 100 миллионов евро.

В текущем сезоне грузинский нападающий принял участие в 17 матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами.

Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» 1 июля 2022 года из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 35 миллионов евро.