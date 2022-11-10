Киев, 10 ноября, 2022, 23:12 — ИА Регнум. ВСУ не уступают силам НАТО, заявил 10 ноября Владимир Зеленский в интервью CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В контексте стремления Киева в НАТО глава киевского режима выразил уверенность в том, что ВСУ уже показали всему миру, на что они способны.

«По уровню подготовки, по устойчивости нашей системы обороны, — сказал Зеленский. — Я думаю, что мы по меньшей мере на том же уровне, как и страны-члены НАТО».

В связи с этим Киеву — место в НАТО, считает Зеленский. Так что если Киев не примут в альянс в ближайшее время, то хотя бы НАТО должно предоставить «гарантии безопасности, чтобы у нас была возможность достичь членства в НАТО».