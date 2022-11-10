Мадрид, 10 ноября, 2022, 23:14 — ИА Регнум. 10 ноября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» футбольный клуб «Реал» в последнем матче 14-го тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 сыграет с «Кадисом». Стартовый свисток прозвучит в 23:30 по московскому времени.

Мадридский «Реал»

Матч обслужит испанская бригада арбитров во главе с Сезаром Сото Градо. Ассистенты главного судьи — Икер де Франсиско Грихальба и Карлос Альварес Фернандес.

Стартовые составы команд:

«Реал»: Тибо Куртуа, Давид Алаба, Эдер Милитао, Ферлан Менди, Лукас Васкес, Тони Кроос, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго.

«Кадис»: Херемиас Ледесма, Фали, Кала, Исаак Карселен, Альфонсо Эспино, Рубен Алькараз, Рубен Собрино, Иван Алехо, Федерико сан Эметерио, Алекс Фернандес, Энтони Лосано.

В текущем сезоне лидер «сливочных» и сборной Уругвая по футболу Федерико Вальверде принял участие в 13 турах испанской Примеры 2022/23, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В рамках Лиги чемпионов УЕФА на счету футболиста 4 (2+2) очка по системе гол+пас в пяти матчах группового этапа.

На данный момент «Реал» с девятью победами и 32 набранными очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Кадис», набрав 11 очков, располагается на предпоследней 19-й строчке.