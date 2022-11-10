Вашингтон, 10 ноября, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Специальный представитель Госдепа США на Западных Балканах Габриэль Эскобар 10 ноября заявил, что Косово должно выполнить требования Запада о переносе запрета выданных Сербией автомобильных номеров с регистрацией в Косово на 10 месяцев и создании Ассоциации муниципалитетов с сербским большинством.

State.gov Габриэль Эскобар

В интервью для «Голоса Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Эскобар охарактеризовал ситуацию на севере Косово после массовой добровольной отставки сербских чиновников как опасную.

«Мы очень четко и открыто заявили о том, чего мы ожидаем от обеих сторон. Со стороны Косово мы запросили год для проведения кампании по информированию общественности и подготовки сербского сообщества к смене номеров автомобилей. Мы также призываем их начать выносить на повестку дня вопрос об ассоциации муниципалитетов с сербским большинством. Это требование. С нашей точки зрения и с точки зрения партнеров по Большой пятерке, это требование, и мы будем настаивать. Что касается сербской стороны, мы считаем, что любой протест должен быть мирным, а уход сербов из учреждений нецелесообразен. Призываю стороны готовиться к немедленному решению этих вопросов», — заявил политик.

Эскобар подчеркнул, что пришло время для расширения диалога и что Соединенные Штаты очень четко дали понять, чего ожидают от косовской стороны.

Американский дипломат также пообещал, что, несмотря на результаты состоявшихся во вторник выборов в США, подход США к политике на Западных Балканах не понесет никаких изменений.