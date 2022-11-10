Бразилиа, , 22:57 — REGNUM Легендарный бразильский футболист Пеле ждет от сборной Бразилии победу на чемпионате мира 2022 года, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

Пеле World Economic Forum

«В последний раз, когда я носил футболу сборной Бразилии, мы имели три звезды над гербом. Теперь у нас их пять. Мне не терпится добавить шестую звезду. Я здесь, чтобы выразить свое доверие этой команде и пожелать удачи нашей сборной», — написал Пеле в своих социальных сетях.

82-летний Пеле, выступавший на позиции нападающего, помог сборной Бразилии стать чемпионом в 1958, 1962 и 1970 годах.

Сборная Бразилии под руководством Тите в матче первого тура группового этапа мундиаля сыграет с командой Сербии. Игра пройдет 24 ноября в Лусаиле на стадионе «Лусаил», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.