Приштина, Сербия, , 22:59 — REGNUM Коллектив феминистического мышления и действия 10 ноября провел акцию протеста на кампусе Приштинского университета.

Приштина. Университет, заброшенный храм и библиотека Liridon

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, возмущенные студенты закидали красками подземную парковку, открытую на территории филологического факультета, «чтобы противостоять узурпации общественного пространства Университета Приштины частным бизнесом».

На бетонных плитах бывшего парка перед Филологическим университетом, а также на стеклянных окнах паркинга появился лозунг «Общество принадлежит студентам».

По словам студентов, мэрия Приштины уже три года подряд ведет наступление на территорию кампуса, отчуждая ее в пользу частников.

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