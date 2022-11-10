Приштина, Сербия, 10 ноября, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Коллектив феминистического мышления и действия 10 ноября провел акцию протеста на кампусе Приштинского университета.

Liridon Приштина. Университет, заброшенный храм и библиотека

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, возмущенные студенты закидали красками подземную парковку, открытую на территории филологического факультета, «чтобы противостоять узурпации общественного пространства Университета Приштины частным бизнесом».

На бетонных плитах бывшего парка перед Филологическим университетом, а также на стеклянных окнах паркинга появился лозунг «Общество принадлежит студентам».

По словам студентов, мэрия Приштины уже три года подряд ведет наступление на территорию кампуса, отчуждая ее в пользу частников.