Москва, 11 ноября 2022, 19:50 — REGNUM В Музее русского импрессионизма проходит выставка «Александр Савинов. Миражи», а также спецпроект «Миражи. Саратовская школа». На экспозиции представлены работы Александра Савинова в хронологическом порядке от ранних, выполненных в Саратове до полотен, написанных в советское время.

Выставка «Александр Савинов. Миражи»
Выставка «Александр Савинов. Миражи»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспозиция с картинами Александра Савинова расположена на первом этаже, а на третьем этаже музея находятся работы художников Саратовской школы живописи, которые составляли среду, в которой произошло становление Савинова-художника.

Выставка «Александр Савинов. Миражи»
Выставка «Александр Савинов. Миражи»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Александр Савинов. Миражи»
Выставка «Александр Савинов. Миражи»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Работы Александра Савинова
Работы Александра Савинова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители у картины Александра Савинова
Посетители у картины Александра Савинова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Александр Савинов. «В парке культуры». 1938-1942
Александр Савинов. «В парке культуры». 1938-1942
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Александр Савинов. «Лошадь на берегу Волги», 1908
Александр Савинов. «Мальчик-итальянец», 1911
Александр Савинов. «Лошадь на берегу Волги», 1908
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Александр Савинов. «Мальчик-итальянец», 1911
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пётр Уткин
Пётр Уткин
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Александр Савинов (1881-1942) — художник начала XX века. Он вырос в Саратове и был знаком с символистами круга Виктора Бориса-Мусатова, учился живописи в Саратове, в петербургской Академии художеств, а также в Париже. В академии Савинову присваивают звание художника, таким образом у него появляется возможность преподавать, а также совершать поездки за казенный счет за границу, где он и продолжает своё образование.

Александр Савинов «Портрет жены», 1910
Александр Савинов «Портрет жены», 1910
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Автопортрет. Александр Савинов
Александр Савинов. Девушка ведущая осла. Рисунок к картине. 1909-19011
Автопортрет. Александр Савинов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Александр Савинов. Девушка ведущая осла. Рисунок к картине. 1909-19011
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Александр Савинов. Миражи»
На выставке «Александр Савинов. Миражи»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Александр Савинов. «Девушка и парус». 1906
Александр Савинов. «Девушка и парус». 1906
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Александр Савинов. Миражи»
Выставка «Александр Савинов. Миражи»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Александр Матвеев «Заноза», 1923
Александр Матвеев «Заноза», 1923
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На становление его творчества оказала влияние итальянская живопись эпохи Возрождения — античные помпейские фрески. Кроме того, он был хорошо знаком с модернистскими тенденциями и с древнерусским искусством. По примеру старых мастеров Савинов сам изготавливал краски и тщательно прорабатывал каждый образ, мизансцену в множестве набросков и эскизов. Пик его таланта пришелся на 1900–1910 годы. После 1917 года Савинов не сумел приспособить свое искусство к госсзаказу. Героини его картин-панно — нежные купальщицы, волоокие красавицы в шелках — мало соответствовали советской действительности, и художник с головой ушел в преподавание.

Александр Матвеев «Надевающая чулок». Отлив 1967 года с оригинала 1912 года
Александр Матвеев «Надевающая чулок». Отлив 1967 года с оригинала 1912 года
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Профессор мастерской монументальной живописи и член Союза работников искусств Савинов становится одним из составителей учебных программ в саратовских Свомас (Свободные государственные художественные мастерские). Свомас был открыт в 1918 году на базе Боголюбовского рисовального училища, в числе мастеров-руководителей художники Алексей Карёв, Александр Савинов и Пётр Уткин.

Алексей Карёв. Саратовская школа
Алексей Карёв. Саратовская школа
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Работа Алексея Карева
Работа Алексея Карева
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Александр Савинов. Миражи»
Выставка «Александр Савинов. Миражи»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Павел Кузнецов. «На Волге», 1896
Павел Кузнецов. «На Волге», 1896
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Петр Уткин. «Крым. Новый Кучук-Кой», 1913
Петр Уткин. «Крым. Новый Кучук-Кой», 1913
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Николай Сапунов. Ваза «Совы». Начало 1900-х
Николай Сапунов. Ваза «Совы». Начало 1900-х
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Саратовская школа стоит особняком среди многочисленных творческих объединений рубежа XIX–XX веков. В группу молодых живописцев, которые не имели четко обозначенной повестки, входили Алексей Карёв, Александр Матвеев, Павел Кузнецов, Кузьма Петров-Водкин, Александр Савинов, Петр Уткин. Манифест школы саратовцы так и не сформировали.

У работы Кузьмы Петрова-Водкина «Фёктя»
У работы Кузьмы Петрова-Водкина «Фёктя»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Кузьма Петров-Водкин «Собака», 1919 и «Две», 1917
Кузьма Петров-Водкин «Собака», 1919 и «Две», 1917
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Кузьма Петров Водкин. «Девушка в черном платье». 1906
Кузьма Петров-Водкин. «Фёктя», 1916
Кузьма Петров Водкин. «Девушка в черном платье». 1906
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Кузьма Петров-Водкин. «Фёктя», 1916
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Кузьма Петров-Водкин. Саратовская школа
Кузьма Петров-Водкин. Саратовская школа
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Кузьма Петров-Водкин «Семья кочевников»
Кузьма Петров-Водкин «Семья кочевников»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Виктор Борисов-Мусатов. «Гармония», 1897
Алексей Карёв. «Женщина у загородного дома», 1920-1930
Виктор Борисов-Мусатов. «Гармония», 1897
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Алексей Карёв. «Женщина у загородного дома», 1920-1930
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Павел Кузнецов. Спящий мальчик. 1911
Павел Кузнецов. Спящий мальчик. 1911
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Они не увлекались радикальными экспериментами и не стремились эпатировать публику резкими высказываниями. Их творчество — своего рода эскапизм и поиск духовного убежища. Излюбленными сюжетами мастеров саратовской школы становятся кусты роз, серебрящиеся ивовые ветви, таинственные гроты с фонтанами», — отмечают организаторы выставки.

Биография Александра Савинова
Биография Александра Савинова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка проходит до 22 января 2023 года в Музее русского импрессионизма, расположенном по адресу: Москва, Ленинградский проспект, дом 15, стр. 11.