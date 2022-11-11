11 ноября 2022 | Время чтения 3 мин

Москва, , 19:50 — REGNUM В Музее русского импрессионизма проходит выставка «Александр Савинов. Миражи», а также спецпроект «Миражи. Саратовская школа». На экспозиции представлены работы Александра Савинова в хронологическом порядке от ранних, выполненных в Саратове до полотен, написанных в советское время.

Выставка «Александр Савинов. Миражи» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспозиция с картинами Александра Савинова расположена на первом этаже, а на третьем этаже музея находятся работы художников Саратовской школы живописи, которые составляли среду, в которой произошло становление Савинова-художника.

Выставка «Александр Савинов. Миражи» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Александр Савинов. Миражи» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Работы Александра Савинова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители у картины Александра Савинова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Александр Савинов. «В парке культуры». 1938-1942 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Александр Савинов. «Лошадь на берегу Волги», 1908 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Александр Савинов. «Мальчик-итальянец», 1911 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пётр Уткин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Александр Савинов (1881-1942) — художник начала XX века. Он вырос в Саратове и был знаком с символистами круга Виктора Бориса-Мусатова, учился живописи в Саратове, в петербургской Академии художеств, а также в Париже. В академии Савинову присваивают звание художника, таким образом у него появляется возможность преподавать, а также совершать поездки за казенный счет за границу, где он и продолжает своё образование.

Александр Савинов «Портрет жены», 1910 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Автопортрет. Александр Савинов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Александр Савинов. Девушка ведущая осла. Рисунок к картине. 1909-19011 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Александр Савинов. Миражи» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Александр Савинов. «Девушка и парус». 1906 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Александр Савинов. Миражи» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Александр Матвеев «Заноза», 1923 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На становление его творчества оказала влияние итальянская живопись эпохи Возрождения — античные помпейские фрески. Кроме того, он был хорошо знаком с модернистскими тенденциями и с древнерусским искусством. По примеру старых мастеров Савинов сам изготавливал краски и тщательно прорабатывал каждый образ, мизансцену в множестве набросков и эскизов. Пик его таланта пришелся на 1900–1910 годы. После 1917 года Савинов не сумел приспособить свое искусство к госсзаказу. Героини его картин-панно — нежные купальщицы, волоокие красавицы в шелках — мало соответствовали советской действительности, и художник с головой ушел в преподавание.

Александр Матвеев «Надевающая чулок». Отлив 1967 года с оригинала 1912 года Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Профессор мастерской монументальной живописи и член Союза работников искусств Савинов становится одним из составителей учебных программ в саратовских Свомас (Свободные государственные художественные мастерские). Свомас был открыт в 1918 году на базе Боголюбовского рисовального училища, в числе мастеров-руководителей художники Алексей Карёв, Александр Савинов и Пётр Уткин.

Алексей Карёв. Саратовская школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Работа Алексея Карева Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Александр Савинов. Миражи» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Павел Кузнецов. «На Волге», 1896 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Петр Уткин. «Крым. Новый Кучук-Кой», 1913 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Николай Сапунов. Ваза «Совы». Начало 1900-х Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Саратовская школа стоит особняком среди многочисленных творческих объединений рубежа XIX–XX веков. В группу молодых живописцев, которые не имели четко обозначенной повестки, входили Алексей Карёв, Александр Матвеев, Павел Кузнецов, Кузьма Петров-Водкин, Александр Савинов, Петр Уткин. Манифест школы саратовцы так и не сформировали.

У работы Кузьмы Петрова-Водкина «Фёктя» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кузьма Петров-Водкин «Собака», 1919 и «Две», 1917 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кузьма Петров Водкин. «Девушка в черном платье». 1906 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Кузьма Петров-Водкин. «Фёктя», 1916 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кузьма Петров-Водкин. Саратовская школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кузьма Петров-Водкин «Семья кочевников» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Виктор Борисов-Мусатов. «Гармония», 1897 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Алексей Карёв. «Женщина у загородного дома», 1920-1930 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Павел Кузнецов. Спящий мальчик. 1911 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Они не увлекались радикальными экспериментами и не стремились эпатировать публику резкими высказываниями. Их творчество — своего рода эскапизм и поиск духовного убежища. Излюбленными сюжетами мастеров саратовской школы становятся кусты роз, серебрящиеся ивовые ветви, таинственные гроты с фонтанами», — отмечают организаторы выставки.

Биография Александра Савинова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка проходит до 22 января 2023 года в Музее русского импрессионизма, расположенном по адресу: Москва, Ленинградский проспект, дом 15, стр. 11.