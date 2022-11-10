Нижний Новгород, 10 ноября, 2022, 23:00 — ИА Регнум. Ряд банков, нарушая закон, взимает плату за предоставление кредитных каникул мобилизованным. Об этом сообщил спикер Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем telegram-канале по итогам открытой линии по вопросам мобилизованных.

OpenClipart-Vectors Кредитная нагрузка

По словам парламентария, он получил 20 звонков и 80 письменных обращений за 1,5 часа. В качестве общей проблемы Люлин отметил незнание законов и своих прав, но обвинять в этом граждан нельзя.

«Сейчас время идет быстрее, чем принимаются законы, даже эксперты «плавают», как студенты», — пояснил свою позицию председатель областного парламента.

«Обидно, что нашим незнанием пользуются жулики. Узнал от звонивших, что некоторые банки взимают «плату» за кредитные каникулы. Явное нарушение закона! Будем разбираться», — пообещал он.

Также Люлин отметил, что некоторые работодатели раздумывают по поводу сохранения мобилизованным средней заработной платы. Это решение работодатель вправе принять самостоятельно.

«Значит, придется ему напомнить, что мобилизованные защищают не только себя, но и его», — заключил спикер.

Он заверил, что следующая открытая линия, где вместе с экспертами будут даны ответы на все вопросы семей мобилизованных, состоится на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде будет продолжена традиция благотворительных ёлок. В этом году на серию бесплатных новогодних мероприятий будут приглашены дети вынужденных переселенцев, а также те, чьи отцы были призваны в рамках частичной мобилизации.

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