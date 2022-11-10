Угледар, ДНР, , 22:39 — REGNUM Практически освобождено от ВСУ село Павловка (ДНР), заявил 10 ноября врио главы региона Денис Пушилин в своём выступлении перед военными.

Денис Пушилин Denis-pushilin.ru

«Практически уже на 90% зачищен (населённый пункт Павловка — прим. ИА REGNUM), можно сказать, освобождён, — заявил Пушилин. — И флаг уже водружен, это далось нам большой ценой».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что над Павловкой российские военные водрузили флаг страны.

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