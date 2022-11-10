Верона, Италия, , 22:39 — REGNUM 10 ноября туринский «Ювентус» в матче 14-го тура Серии А сезона 2022/23 одержал минимальную победу над «Вероной» со счетом 1:0. Эта победа стала для «старой синьоры» пятой подряд в рамках чемпионата Италии.

Логотип Ювентуса

Единственный мяч на 60-й минуте встречи получил 22-летний итальянский центрфорвард Мойзе Кин после передачи Адриена Рабьо. На 90+2-й минуте защитник гостей Алекс Сандро получил прямую красную карточку. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марко ди Белло.

Составы команд:

«Верона»: Монтито, Дойг (Лазович, 65’), Хин, Чеккерини, Терраччано, Давидович (Гюнтер, 78’), Лазанья, Онгла, Каллон (Верди, 72’), Сулемана (Велозу, 65’), Дюрич (Генри, 78’).

«Ювентус»: Перин, Бремер, Данило, Бонуччи, Куадрадо (Сандро, 79’), Костич, Рабьо, Локателли (Паредес, 63’), Фаджоли (Миретти, 63’), Милик, Кин (Ди Мария, 69’).

«Ювентус», одержав восьмую победу в сезоне и набрав 28 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А. «Верона» с пятью очками осталась на последней позиции.