Призрен, , 22:41 — REGNUM Министр обороны Косово Арменд Мехай 10 ноября заявил, что с этого дня квоты на вступление новых рекрутов в Армию Косово отменены и право на подачу заявок на вступление в армию имеют все молодые люди младше 25 лет.

KFOR. Косово Georgia National Guard

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, отмена квоты стала возможна после принятия трех новых законопроектов парламентом Косово, существенно расширивших нормативно-правовую базу работы армии Косово.

Напомним, в Косово проходит трансформация Сил безопасности Косово в полноценную армию образца НАТО на контрактной основе.

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