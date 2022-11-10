Призрен, 10 ноября 2022, 22:41 — REGNUM Министр обороны Косово Арменд Мехай 10 ноября заявил, что с этого дня квоты на вступление новых рекрутов в Армию Косово отменены и право на подачу заявок на вступление в армию имеют все молодые люди младше 25 лет.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, отмена квоты стала возможна после принятия трех новых законопроектов парламентом Косово, существенно расширивших нормативно-правовую базу работы армии Косово.
Напомним, в Косово проходит трансформация Сил безопасности Косово в полноценную армию образца НАТО на контрактной основе.
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