Сербия, 10 ноября, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Министр обороны Косово Арменд Мехай 10 ноября заявил, что с этого дня квоты на вступление новых рекрутов в Армию Косово отменены и право на подачу заявок на вступление в армию имеют все молодые люди младше 25 лет.

Georgia National Guard KFOR. Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, отмена квоты стала возможна после принятия трех новых законопроектов парламентом Косово, существенно расширивших нормативно-правовую базу работы армии Косово.

Напомним, в Косово проходит трансформация Сил безопасности Косово в полноценную армию образца НАТО на контрактной основе.