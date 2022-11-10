Мадрид, 10 ноября, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Руководство мадридского футбольного клуба «Атлетико» может отправить в отставку 52-летнего главного тренера основной команды Диего Симеоне. Об этом 10 ноября сообщает журналист Николо Скира.

Антон Зайцев Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне

По информации источника, «матрасники» рассчитывают пригласить на место аргентинца Луиса Энрике или Маурицио Почеттино.

После 14 сыгранных туров испанской Ла Лиги сезона 2022/23 «Атлетико», одержав семь побед и набрав 24 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице регулярного чемпионата. В таблице группы B Лиги чемпионов УЕФА «матрасники» заняли последнюю, четвертую позицию и вылетели из еврокубков.