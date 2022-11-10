Москва, 10 ноября, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Французская компания L’Oreal, владеющая косметическими брендами Giorgio Armani Beauty, Lancome, Kerastase и Redken, опровергла информацию о готовности возобновить поставки в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу модного дома Armani.

Иван Шилов ИА REGNUM Косметика

В компании отметили, что строго соблюдают санкции ЕС и США. «Относительно циркулирующей в российских СМИ ошибочной информации о том, что Giorgio Armani Beauty снова будет импортироваться в Россию, L’Oréal вновь заявляет, что её позиция не изменилась», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что парфюмерно-косметическая продукция Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase запрещена Минпромторгом к параллельному импорту. Подобное решение якобы было обусловлено тем, что эти бренды готовы возобновить поставки в Россию.