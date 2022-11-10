Париж, 10 ноября, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 10 октября провел встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном на полях Парижского мирного форума.

Марина Захарова ИА REGNUM Собор Парижской Богоматери в розовом цвету

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после встречи с Макроном Вучич выглядел нервным и заявил, что, «судя по всему, встреча с премьер-министром Косово Альбином Курти в Париже не состоится».

В ходе встречи с французским президентом Вучич заявил, что сербское население Косово фрустрировано отсутствием положительных изменений в течение 10 лет с начала диалога Белграда и Приштины.

9 ноября в СМИ попал текст предложения Франции и Германии по урегулированию ситуации в Косово, представляющего для Сербии набор новых уступок.