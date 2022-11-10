Париж, , 22:17 — REGNUM Слухи о готовности компании L’Oreal возобновить поставки в Россию французский производитель опроверг 10 ноября.

Косметика

Информацию о том, что Giorgio Armani Beauty (хозяином бренда является L’Oreal) снова будет импортироваться в РФ, в компании назвали ошибочной.

«L’Oreal вновь заявляет, что её позиция не изменилась. L’Oréal строго соблюдает санкции ЕС и США»,— цитируют сообщение пресс-служба модного дома Armani РИА Новости.

Отмечается также, что L’Oreal отказалась от продажи в России большинства своих собственных брендов, а продают только «основные товары для ежедневного использования».

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