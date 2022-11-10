Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 22:27 — REGNUM В ямальском городе Надыме местные власти предоставили организации инвалидов помещения без пандуса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Инвалид-колясочник Денис Якимов пытается воспользоваться пандусом ОНФ в ЕАО

Администрация Надымского района предоставила в пользование общественной организации инвалидов «Созидание» нежилые помещения в многоквартирном доме. Однако инвалиды-колясочники попасть в здание не могут — крыльцо дома не оборудовано пандусом.

Прокуратура города внесла представление чиновникам об обязательном наличии пандуса у крыльца. Кроме того, по обращению надзорного ведомства на администрацию Надымского района возложена обязанность обеспечить беспрепятственный доступ маломобильным лицам в судебном порядке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале один из банков списал долги отца с пенсии ребёнка-инвалида.

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