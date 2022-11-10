Молдавия, , 22:19 — REGNUM Молдавия не сможет заместить российский газ. Об этом 10 ноября ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Конечно, полное замещение всего объема российского газа, поставляемого в Молдавию, невозможно. Проекты альтернативных поставок из Европы существуют на бумаге», — заявила эксперт.

Для их реализации там нет свободных объемов газа, уверена Харитонова.

«Так что реальной альтернативы российскому газу у Молдавии пока нет», — заключила политолог.

Напомним, что руководство Молдавия ранее заявило о закупках газа по реверсу не из России.