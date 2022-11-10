Молдавия, 10 ноября, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Молдавия не сможет заместить российский газ. Об этом 10 ноября ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Конечно, полное замещение всего объема российского газа, поставляемого в Молдавию, невозможно. Проекты альтернативных поставок из Европы существуют на бумаге», — заявила эксперт.

Для их реализации там нет свободных объемов газа, уверена Харитонова.

«Так что реальной альтернативы российскому газу у Молдавии пока нет», — заключила политолог.

Напомним, что руководство Молдавии ранее заявило о закупках газа по реверсу не из России.