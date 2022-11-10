Минск, 10 ноября, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Известный белорусский актер Анатолий Котенев снялся в пятом сезоне британского сериала «Корона» от Netflix. Об этом сообщает «Кинопоиск».

Ipukr.com Ельцин

Анатолий Котенев сыграл роль первого президента РФ Бориса Ельцина.

Котенев — белорусский актер театра и кино, заслуженный артист Белоруссии, вице-президент Белорусской гильдии актеров кино.

Как сообщало ИА REGNUM, сериал «Корона» выходит с 2016 года. Первые четыре сезона были посвящены жизни английской королевы — начиная с ее свадьбы с принцем Филиппом в 1947 году и заканчивая женитьбой их старшего сына принца Чарльза на леди Диане в 1981 году. Новый сезон «Короны» стартовал на Netflix 9 ноября.