Москва, 10 ноября, 2022, 22:09 — ИА Регнум. На 79-м году жизни скончался главный художник Российского академического молодежного театра (РАМТ) Станислав Бенедиктов. Об этом сообщается в телеграм-канале театра.

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Причина смерти художника не уточняется. Дата и место прощания с Бенедиктовым будут объявлены позднее.

Напомним, Станислав Бенедиктов пришел в РАМТ в 1980 году. За более чем 40 лет работы художник оформил более 50 спектаклей театра.