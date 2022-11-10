Киев, , 22:06 — REGNUM Столкновение американских военнослужащих с ВС России на территории б. УССР маловероятно. Об этом заявил ИА REGNUM 10 ноября политолог, американист Малек Дудаков.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очень сомневаюсь, что они хотя бы одной ногой появятся на [территории б. УССР]», — заявил эксперт.

В России чересчур много внимания приковано к приезду 101-й дивизии в Румынию, убеждён Дудаков.

«Хотя они приехали на замену 82-й дивизии, которая там с июня проводит учения. Это просто военная ротация. Они могут как-то участвовать в неофициальных тренировках солдат киевского режима. Не более того», — заключил политолог.

Напомним, что ранее в Румынию прибыла 101-я воздушно-десантная дивизия ВС США «Кричащие орлы».