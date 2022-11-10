Киев, 10 ноября, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Столкновение американских военнослужащих с ВС России на территории б. УССР маловероятно. Об этом заявил ИА REGNUM 10 ноября политолог, американист Малек Дудаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

«Очень сомневаюсь, что они хотя бы одной ногой появятся на [территории б. УССР]», — заявил эксперт.

В России чересчур много внимания приковано к приезду 101-й дивизии в Румынию, убеждён Дудаков.

«Хотя они приехали на замену 82-й дивизии, которая там с июня проводит учения. Это просто военная ротация. Они могут как-то участвовать в неофициальных тренировках солдат киевского режима. Не более того», — заключил политолог.

Напомним, что ранее в Румынию прибыла 101-я воздушно-десантная дивизия ВС США «Кричащие орлы».