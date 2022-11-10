Коннектикут, США, 10 ноября, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Албаноязычное американское новостное агентство Illyria 10 ноября сообщило о том, что 30-летний представитель албанской диаспоры в США Джо Ходжа был избран представлять 78-й округ Коннектикута, охватывающий города Плимут и Бристоль, в палате представителей.

Здание Конгресса США

Джо Ходжа родился в Тиране, а когда ему было три года, его семья иммигрировала в Соединенные Штаты. Ходжа учился в Университете Коннектикута и получил степень бакалавра политологии и социологии.

Ранее Ходжа участвовал в политических кампаниях в нескольких штатах США, включая Техас, Вирджинию, Нью-Гэмпшир, Миссури и Коннектикут. В августе 2022 года он набрал 75% голосов на праймериз Демократической партии и стал кандидатом от республиканцев на выборах в Конгресс.

Вероятно, Ходжа станет первым американцем албанского происхождения, который войдет в состав Конгресса, чтобы представлять Коннектикут.