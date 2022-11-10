Вашингтон, 10 ноября, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден во время предстоящей поездки в Азию планирует обсудить со своим южнокорейским коллегой Юн Сук Ёлем киберугрозы, якобы исходящие от Северной Кореи. Об этом сообщил 10 ноября советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, передаёт Reuters.

Joebiden.com Джо Байден

В ходе брифинга Салливан также указал, что Вашингтон по-прежнему обеспокоен тем, что Северная Корея может провести очередное ядерное испытание.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что Северная Корея якобы продолжает подготовку к проведению ядерных испытаний, однако Соединенные Штаты уже готовы к такому развитию событий.