Пловдив, Болгария, 10 ноября 2022, 21:59 — REGNUM В городе Пловдиве на юге Болгарии неизвестные лица открыли огонь по городскому пассажирскому автобусу. Об этом 10 ноября сообщает БТВ.
По предварительным данным, инцидент произошел накануне, 9 ноября, поздно вечером. В результате транспортное средство получило серьезные повреждения. Жертв и пострадавших нет. Ведется следствие.
Напомним, ранее объекты пассажирского транспорта в Пловдиве трижды становились мишенями вооруженных нападений. Во всех случаях виновные найдены не были.
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