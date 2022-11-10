Пловдив, Болгария, , 21:59 — REGNUM В городе Пловдиве на юге Болгарии неизвестные лица открыли огонь по городскому пассажирскому автобусу. Об этом 10 ноября сообщает БТВ.

Автобус

По предварительным данным, инцидент произошел накануне, 9 ноября, поздно вечером. В результате транспортное средство получило серьезные повреждения. Жертв и пострадавших нет. Ведется следствие.

Напомним, ранее объекты пассажирского транспорта в Пловдиве трижды становились мишенями вооруженных нападений. Во всех случаях виновные найдены не были.

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