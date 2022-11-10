Рим, 10 ноября, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Реакция официального Парижа на решение Италии не впускать в свой порт корабль — перевозчик нелегальных мигрантов была «непропорциональной», заявил 10 ноября глава МИД Италии Антонио Таяни.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство Италии

Как сообщалось ранее, власти Франции выразили возмущение действиями Рима, который якобы получает «больше всех» средств ЕС на поддержку мигрантов и при этом считает, что принимать корабли-перевозчики должны другие страны.

Судно Ocean Viking с несколькими сотнями мигрантов на борту, о котором идет речь, вследствие решения Рима покинуло территориальные воды Италии и направилось во Францию.

Таяни поддержал и глава МВД Италии Маттео Пьянтедози. «Не понимаю, с какой стати мы должны принимать то, что отказываются принимать другие», — отметил он.

После выхода «Лиги» из правящей коалиции в 2019 году число нелегальных мигрантов в Италии снова стало быстро расти. Правые считают, что помогать мигрантам надо «у них дома», а в ЕС принимать только тех, кто бежит от войны и геноцида. Лидеры нового правоконсервативного правительства страны, сформированного в октябре 2022 года, обещали «навести порядок» в сфере нелегальной миграции.