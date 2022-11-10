Москва, , 22:10 — REGNUM России на саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии следует ограничиться докладом. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 10 ноября научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

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«Взаимодействовать со странами «Большой двадцатки» президенту России не стоит ни в каком формате. И его возможный выход по видеосвязи — это слишком много для них. Тем, что поедет [глава МИД России Сергей] Лавров, и стоит ограничиться. Какие-то дебаты и ответные реакции не нужны. Следует представить доклад и, тем самым, ограничить своё участие в саммите», — высказался собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM напоминает, что российскую делегацию на саммите G20 возглавит Лавров. Саммит пройдёт на острове Бали 15–16 ноября. Затем в посольстве России в Джакарте сообщили о готовящемся участии президента России Владимира Путина в саммите G20 в дистанционном формате.