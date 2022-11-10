Москва, 10 ноября, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Грузооборот морских портов России за январь–октябрь 2022 года практически сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает 10 ноября пресс-служба Росморречфлота.

Portmurmansk.ru Мурманский морской торговый порт

По данным федерального агентства, в целом грузооборот портов сократился на 0,1% в сравнении с прошлым годом — до 694,546 млн тонн. При этом объём перевалки сухих грузов снизился на 4%, до 332,8 млн тонн, а наливных грузов — вырос на 3,7%, до 361,7 млн тонн.

Наиболее динамичный прирост за десять месяцев показали морские порты Арктического бассейна, грузооборот которых вырос на 4,1% и составил 81,9 млн тонн. Грузооборот портов Дальневосточного бассейна вырос на 0,7%, до 190 млн тонн, портов Азово-Черноморского бассейна — на 0,2%, до 214,3 млн тонн.

При этом в значительном минусе оказалась перевалка грузов в морских портах Каспийского бассейна, оборот которых сократился на 20,1%, составив 4,7 млн тонн. Грузооборот портов Балтийского бассейна снизился на 2,3%, до 203,6 млн тонн.