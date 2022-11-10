Вашингтон, , 22:20 — REGNUM США фиксируют «некоторые признаки» отвода российских войск из Херсона. Об этом заявил на брифинге 10 ноября советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, передаёт Reuters.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом представитель Белого дома подчеркнул, что отвод российских войск в некоторых районах не означает завершения конфликта. Он также отметил, что Вашингтон не давит на киевский режим для того, чтобы он начал переговоры с Россией.

Напомним, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что киевскому режиму и его кураторам переговоры о разрешении конфликта на территории б. УССР не нужны.

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