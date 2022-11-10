Вашингтон, 10 ноября, 2022, 22:20 — ИА Регнум. США фиксируют «некоторые признаки» отвода российских войск из Херсона. Об этом заявил на брифинге 10 ноября советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, передаёт Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

При этом представитель Белого дома подчеркнул, что отвод российских войск в некоторых районах не означает завершения конфликта. Он также отметил, что Вашингтон не давит на киевский режим для того, чтобы он начал переговоры с Россией.

Напомним, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что киевскому режиму и его кураторам переговоры о разрешении конфликта на территории б. УССР не нужны.