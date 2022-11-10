Москва, 10 ноября, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Представители киевского режима снесли памятник русскому поэту Александру Пушкину в Харькове в качестве показательной акции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Сергеевич Пушкин

«Уровень русофобии не может вырасти там, где она и так является идеологией. На ней строится принцип государственного управления страной. Поэтому снос памятника Пушкину — это мелкое вредительство со стороны киевского режима. Они стремятся показать, что Пушкин как символ русского языка и Харьков как символ русской идентичности [бывш. УССР], и все топонимы, связанные с русской историей и культурой, будут уничтожены», — отметил собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM сообщало, что 9 ноября харьковский горсовет сообщил о том, что памятник Александру Пушкину, установленный в центре Харькова в 1904 году, демонтирован. Дальнейшую судьбу памятника, согласно заявлению местных властей, решат горожане.