Нефтеюганск, Югра, 10 ноября, 2022, 22:17 — ИА Регнум. В Нефтеюганске (ХМАО) создаются родительские патрули, которые будут следить за порядком и безопасностью возле детских садов и школ. Соответствующий приказ, подписанный главой города Эльвирой Бугай, появился сперва в социальных сетях и вызвал массу вопросов у горожан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Советские дружинники

В департаменте образования и молодежной политики Нефтеюганска подтвердили подлинность документа. И отметили, что родительские патрули — дело добровольное. Насильно дежурить возле школ и детсадов родителей заставлять не будут. Численность родительских патрулей и время дежурства будет определяться каждой образовательной организацией индивидуально.

Отмечается, что родительские патрули создаются по причине введённого в Югре режима базовой готовности по указу президента РФ Владимира Путина для усиления антитеррористической защищённости школ и детских садов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оперативный штаб по безопасности региона был создан в Югре 21 октября 2022 года.