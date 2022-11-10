Архангельск, 10 ноября, 2022, 22:12 — ИА Регнум. В Архангельской области в 2022 году размер реальной средней зарплаты сократился на 5,7%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 ноября сообщил Архстат.

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«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций за январь–август 2022 года составила 65 274,7 рубля и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 9,6%. При этом в реальном исчислении (с учетом индекса потребительских цен) она уменьшилась на 5,7%», — уточнили в ведомстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жителям РФ не следует надеяться на серьезный рост зарплат.