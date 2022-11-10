Валенсия, Испания, 10 ноября, 2022, 21:52 — ИА Регнум. 10 ноября в Валенсии на стадионе «Месталья» футбольный клуб «Валенсия» в матче 14-го тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 сыграет с «Бетисом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

valenciacf.com ФК «Валенсия»

На матч назначена бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом. Ассистенты главного судьи — Хулиан Вильясеньор и Алехандро Эстевез.

Стартовые составы команд:

«Валенсия»: Георгий Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Хосе Луис Гайя, Дженк Озкачар, Эрай Джемерт, Юнус Муса, Николас Гонсалес, Андре Алмейда, Саму Кастильехо, Сэмуел Лино, Хуго Дуро.

«Бетис»: Руй Тиагу Силва, Эдгар Гонсалес, Виктор Руис, Алекс Морено, Юссуф Сабали, Гидо Родригес, Серхио Каналес, Луис Энрике, Вильям Карвалью, Хуан Крус, Виллиан Жозе.

На данный момент «Валенсия» с четырьмя победами и 16 набранными очками занимает лишь 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Бетис», набрав 24 очка, располагается на шестой позиции.