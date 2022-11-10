Москва, , 21:39 — REGNUM Серийное производство новейших боеприпасов для дистанционного минирования запущено Ростехом, сообщает корпорация 10 ноября.

Ростех ivtorov

Речь идёт о кассетных блоках с минами дистанционной установки ПОМ-3 (противопехотная мина) и ПТМ-4М (противотанковая мина) для применения в составе 140-мм кассетного инженерного боеприпаса. Разработаны они в Научно-исследовательском инженерном институте.

В корпорации отметили, что завершена отработка этих изделий и что «серийные образцы продукции изготовлены и готовы для применения в условиях боевых действий».

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