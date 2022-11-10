Воткинск, Удмуртия, 10 ноября, 2022, 22:03 — ИА Регнум. В Удмуртии начали доследственную проверку после сообщений средств массовой информации о нападении животного на ребенка. Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

Анна Алябьева ИА REGNUM Обезьяна

По сообщениям СМИ, инцидент произошел на выставке животных в торговом центре Воткинска. На пятилетнюю девочку напала обезьяна.

В ходе проверки проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. Действиям организаторов выставки будет дана оценка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В то же время в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю сообщили, что инцидент произошел еще 14 октября. На выставке животных при фотографировании обезьяна, находившаяся в клетке, высунув лапу, схватила девочку за волосы и выдрала клок. При обращении в Воткинскую городскую больницу ребенку поставили диагноз «повреждение волосистой части головы».

Специалисты ведомства сочли, что организатор выставки не создал условий для обеспечения защиты от причинения вреда здоровью и жизни граждан животными. Компании, которая организовала зоовыставку, 10 ноября было выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при использовании животных в культурно-зрелищных мероприятиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября по факту получения травмы сотрудницей зоопарка в Балахне (Нижегородская область) было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда. В ходе расчистки вольера с хищниками женщина оказалась в непосредственной близости к животному, в результате львица напала на 47-летнюю женщину. Пострадавшая была госпитализирована.

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