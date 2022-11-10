Тирана, , 21:25 — REGNUM Доходы от пошлин за проезд по «Патриотическому шоссе», соединяющем Косово и Албанию в период 2018–2022 годов, оказались выше, чем прогнозировалось в концессионном контракте, сообщило 10 ноября новостное агентство Telegrafi.

Скадарское озеро, Албания © ИА REGNUM

В отчете о мониторинге концессий за 2021 год, опубликованном министерством финансов Албании, сообщается, что на основании доходов от перевозок организация-заказчик может пересмотреть контракт с возможностью снижения тарифа.

В отчете также сообщается, что из 12 рисков, выявленных при составлении национальной дорожной концессии, организация — заказчик, то есть государство, несет три риска: политический риск, управленческий риск и риск законодательных изменений, в то время как остальные девять, включая строительный риск, риск передачи активов, операционный риск и риск изменения финансового баланса, были перенесены на частного партнера.

В 2018 году из-за протестов против пошлины со стороны участников дорожного движения, а также жителей города Кукес, пункт взимания оплаты не работал в течение шести месяцев.

Доходы компании — подрядчика в 2021 году составили 2,5 миллиарда лек, из которых все 1,7 миллиарда леков пришлись на оплату пошлин и 790 миллионов леков — на компенсации от правительства.

К концу 2021 года было реализовано 105,9% капитальных вложений. Согласно сообщениям, компания — подрядчик продолжает проводить работы по техническому обслуживанию автомагистрали «Милот-Морина», а также работы по улучшению различных компонентов автомагистрали с целью повышения уровня безопасности.

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