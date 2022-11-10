Москва, , 21:31 — REGNUM Документальный фильм Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием» откроет первый фестиваль авторского кино «Зимний». Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Алексей Балабанов Олег Беляев

Аркус начала работать над лентой за несколько лет до смерти Алексея Балабанова. Подразумевалось, что проект станет хроникой создания фильма «Я тоже хочу». В широкий прокат картина выйдет 8 декабря 2022 года.

Напомним, фестиваль авторского кино «Зимний» пройдет в Москве с 2 по 8 декабря 2022 года. В его рамках будут организованы показы главных российских фильмов 2022 года.

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