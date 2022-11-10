София, , 21:15 — REGNUM Две крупнейших профсоюзных организации Болгарии — «КНСБ» и «Поддержка» объявили о намерении провести 11 ноября масштабную акцию в центре болгарской столицы с требованием к властям повысить заработную плату и улучшить условия труда на сотнях местных предприятий. Об этом 10 ноября сообщает БНР.

Протест Цитата из телесериала «Год культуры», реж. Тито Калатозишвили. 2019. Россия

Как отмечено в заявлении совместного протестного штаба, завтра утром манифестанты перекроют правительственный квартал, а также блокируют автомобилями основные столичные дороги.

«Наша задача — привлечь внимание к проблемам сотен тысяч работающих болгар, оказавшихся на грани нищеты», — утверждают организаторы мероприятия. Предполагается, что в акции примут участие более пяти тысяч человек и около тысячи автомобилей.

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