София, 10 ноября 2022, 21:15 — REGNUM Две крупнейших профсоюзных организации Болгарии — «КНСБ» и «Поддержка» объявили о намерении провести 11 ноября масштабную акцию в центре болгарской столицы с требованием к властям повысить заработную плату и улучшить условия труда на сотнях местных предприятий. Об этом 10 ноября сообщает БНР.
Как отмечено в заявлении совместного протестного штаба, завтра утром манифестанты перекроют правительственный квартал, а также блокируют автомобилями основные столичные дороги.
«Наша задача — привлечь внимание к проблемам сотен тысяч работающих болгар, оказавшихся на грани нищеты», — утверждают организаторы мероприятия. Предполагается, что в акции примут участие более пяти тысяч человек и около тысячи автомобилей.
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