Вашингтон, , 21:26 — REGNUM Посол США в Израиле Том Найдс посоветовал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху отказаться от своего обещания по захвату Святой земли, сообщает 10 ноября The Wall Street Journal.

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Нетаньяху, возглавляющий Блок правых и религиозных партий израильского парламента, ранее во время предвыборной кампании пообещал избирателям захватить Западный берег реки Иордан.

«Наша позиция достаточно ясна. Мы не поддерживаем аннексию, и мы будем бороться с любыми попытками сделать это», — подчеркнул американский дипломат, при этом отметив, что США остаются союзником Израиля несмотря на иногда возникающие разногласия.

Напомним, что Блок правых и религиозных партий выступает за захват Западного берега реки Иордан, который контролирует Палестина.

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