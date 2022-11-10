Вашингтон, , 21:25 — REGNUM У Республиканской партии есть все шансы получить контроль над палатой представителей США по итогам промежуточных выборов, так как на данный момент она набрала 207 мест, а Демократическая партия — 184, сообщает 10 ноября Reuters.

Выборы в США Whitehouse.archives.gov

Подсчет голосов продолжается, поэтому точный победитель в борьбе за оставшиеся 44 места пока не определен.

Тем не менее газета прогнозирует с вероятностью в 83%, что победу одержат все-таки республиканцы, которые могут занять 224 кресла.

Между тем гонку за Сенат с вероятностью в 66% выиграют демократы, предполагает NYT.

В настоящее время обе палаты Конгресса США контролируются демократами. В Сенате представители партий имеют одинаковое количество мандатов, однако там председательствует вице-президент. Таким образом, решающий голос в Сенате остается за демократами.

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