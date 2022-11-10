Нижний Новгород, 10 ноября, 2022, 21:13 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде будет продолжена традиция благотворительных ёлок. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава города Юрий Шалабаев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новогодняя елка

В этом году на серию бесплатных новогодних мероприятий будут приглашены дети вынужденных переселенцев, а также те, чьи отцы были призваны в рамках частичной мобилизации. Кроме того, традиционно благотворительные новогодние праздники посещают дети из малообеспеченных и многодетных семей, стипендиаты, лауреаты конкурсов и победители соревнований.

Традицию проведения благотворительных новогодних елок основал писатель Максим Горький, который около 120 лет назад организовал рождественский праздник для 500 детей из семей нуждающихся сограждан.

ИА REGNUM напоминает, ранее нижегородские власти приняли решение об отмене масштабных новогодних мероприятий — массовых гуляний, фейерверков и концертов. Средства, которые планировалось направить на эти мероприятия, будут потрачены в том числе на обеспечение льгот семьям мобилизованных: оплату детских садов, питания в школах, продленки, дополнительного образования.

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