Москва, , 21:02 — REGNUM Температура воздуха в Москве в субботу, 12 ноября, может подняться до +10…+12 °C, что станет рекордным показателем для этого дня за всю историю наблюдений. Об этом сообщил агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москва Василий Иванов © ИА REGNUM

Согласно прогнозу синоптиков, необычно тёплая погода в столице будет сохраняться в ближайшие дни, и даже в ночные часы столбики термометров не будут опускаться ниже +6…+9 °C.

Дневная температура в пятницу, 11 ноября, составит +7…+9 °C, а в субботу воздух в Москве прогреется до +10…+12 °C, по области — до +13 °C. Такая погода соответствует третьей декаде сентября.

«Это будет рекордное значение за весь период наблюдений. Рекордное значение до этого отмечалось в 2010 году, и в эту субботу рекорд будет взят и побит, об этом можно говорить уверенно», — сказал Вильфанд.

Вместе с тем, по данным синоптиков, уже к вечеру воскресенья, 13 ноября, в столице ощутимо похолодает — столбики термометров опустятся до +1…+2 °C, при этом поднимется сильный ветер порывами до 20 метров в секунду.